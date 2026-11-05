Недостаточное внимание к профилактике и сокращение доступности обследований могут увеличить число смертей от рака шейки матки, рассказал онколог Евгений Черёмушкин. По его оценке, проблема всё больше зависит от социальных и экономических условий: из-за стресса и нехватки времени женщины откладывают визиты к врачу.

Особенно уязвимы развивающиеся страны, где программы вакцинации и диагностики зависят от внешнего финансирования. Сокращение такой поддержки ограничивает возможности профилактики и своевременного выявления заболевания. Дополнительной проблемой становится снижение внимания к скринингу и профилактическим осмотрам.

При этом современное лечение позволяет добиться хороших результатов, если опухоль обнаружена вовремя. На ранних стадиях применяют хирургические методы, а при более распространённом заболевании — комбинированное лечение, в том числе лучевую и химиотерапию.

«При раннем обнаружении показатели выживаемости вполне высокие. Главное правило — чем раньше выявлена онкология, тем лучше результат лечения», — отметил врач в беседе с «Вечерней Москвой».