К 2050 году число новых случаев рака шейки матки в мире может превысить миллион ежегодно, а количество смертей от этого заболевания увеличится почти на 40%. К такому выводу пришла международная группа исследователей, опубликовавшая прогноз в научном журнале Nature Medicine.

Специалисты проанализировали медицинскую статистику 204 стран за 1990–2023 годы в рамках проекта Global Burden of Disease. В работе участвовали в том числе российские учёные из НИУ ВШЭ и Сеченовского университета.

Выяснилось, что за три десятилетия стандартизированный по возрасту показатель заболеваемости практически не изменился. При этом смертность с учётом возрастной структуры населения снизилась примерно на 17,5% благодаря развитию диагностики, вакцинации и профилактики.

Однако ситуация остаётся особенно тяжёлой в государствах с низкими доходами. Там возможности раннего выявления опухолей и защиты от вируса папилломы человека (ВПЧ) существенно ограничены.

В 2023 году исследователи оценили мировое число новых диагнозов в 887 тысяч, а смертей — в 369 тысяч. К середине столетия эти показатели могут достичь 1,05 миллиона и 514 тысяч соответственно. Таким образом, абсолютное количество заболеваний вырастет примерно на 20%, а число летальных исходов — на 39,3%. При этом частота новых случаев и смертей с поправкой на возраст, согласно прогнозу, может уменьшиться на 12,5% и 9%. Рост общего числа заболевших связан в том числе с демографическими изменениями.

Учёные напомнили, что ещё в 2018 году ВОЗ предложила добиться ликвидации рака шейки матки как проблемы общественного здравоохранения. При этом авторы исследования думают, что прилагаемых усилий на данный момент времени недостаточно для решения проблемы.

Ранее Life.ru сообщал о поручении президента России Владимира Путина включить вакцинацию против ВПЧ в национальный календарь прививок. Для иммунизации предусмотрено использование отечественного препарата, а массовую вакцинацию девочек 12–13 лет планируют начать во второй половине 2027 года. Минздрав должен представить доклад о выполнении поручения до 1 июня 2027 года.