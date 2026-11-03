В Сеченовском университете начали применять особую методику хирургического лечения пациентов с одновременным раком прямой кишки и предстательной железы. Новый подход позволяет снизить риск послеоперационных осложнений и направлен на сохранение качества жизни пациентов. Об этом сообщили специалисты Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии университета.

«При хирургическом лечении обоих образований хирурги сталкиваются с проблемой формирования анастомозов на одном уровне. Чтобы снизить риски послеоперационных осложнений у пациента, которые могут перечеркнуть функциональный и онкологический результат, реализуется идея разведения анастомозов на разные уровни», — рассказал директор клиники Пётр Царьков.

Сочетание двух онкологических заболеваний считается особенно сложным для хирургов. Обе операции требуют сохранения нервных структур, от которых зависит дальнейшая работа органов и качество жизни пациента.

Для уменьшения риска осложнений врачи изменили технику соединения тканей после удаления опухолей. Вместо аппаратного соединения отделов кишечника они формируют бесшовный колоанальный анастомоз, восстанавливая естественный путь кишечника. При этом соединение в мочевыделительной системе остаётся на прежнем уровне.

«В Клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии обладают высокой экспертизой в лечение пациентов с синхронным раком прямой кишки и предстательной железы. В рамках онкологического консилиума наш клинический опыт позволяет настаивать на проведении одномоментной операции таким пациентам», — уточнил Царьков.

По словам профессора, хирургическое вмешательство остаётся основным методом лечения при таком сочетании опухолей. При этом увеличение лимфатических узлов не всегда свидетельствует об их поражении: на практике специалисты сталкиваются с этим лишь в 20–30% случаев.

В клинике также применяют избирательный подход к назначению послеоперационной химиотерапии. Решение зависит от расположения лимфатических узлов относительно линии резекции. Главная задача разработанной стратегии — сохранить онкологическую эффективность лечения и максимально снизить риск ухудшения качества жизни после операции.

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