Перечень уникальных методов лечения, доступных россиянам по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), в 2027 году предложили расширить с 14 до 20. Дополнительные шесть методов планируют включить с учётом финансовых возможностей фонда.

«Исходя из оценки возможностей бюджета фонда, предложено их увеличить ещё на шесть методов сразу», — рассказал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин на конгрессе «Национальное здравоохранение».

Сейчас федеральные медицинские организации применяют 14 уникальных методов лечения. Речь идёт о сложных видах высокотехнологичной помощи, которые требуют специального оборудования и высокой квалификации врачей.

Ранее Life.ru рассказывал о стоимости наиболее сложных видов лечения по ОМС. В 2026 году самым дорогим случаем высокотехнологичной помощи в рамках территориальных программ стало лечение пациента с обширными ожогами, обошедшееся более чем в 3,5 миллиона рублей. При этом норматив затрат на пересадку почки составляет почти 1,3 миллиона, а на отдельные сердечно-сосудистые операции предусмотрено до 1,87 миллиона рублей. Всего за 2021–2025 годы система ОМС оплатила более 3,6 миллиона случаев высокотехнологичной помощи в рамках территориальных программ.