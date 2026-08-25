Самое дорогое лечение по ОМС в 2026 году стоило более 3,5 млн рублей

Самым дорогим случаем высокотехнологичной медицинской помощи, оплаченным по ОМС в 2026 году, стало лечение пациента с обширными ожогами. Его стоимость превысила 3,5 млн рублей, сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.

У пациента было поражено более половины поверхности тела, также диагностировали термоингаляционные травмы. Помощь оказывали по профилю «Комбустиология» — направлению медицины, которое занимается лечением тяжёлых ожогов и их последствий.

Стоимость высокотехнологичной помощи зависит от сложности и ресурсоёмкости лечения. Например, норматив затрат на трансплантацию почки в 2026 году составляет почти 1,3 млн рублей. В сердечно-сосудистой хирургии нормативы варьируются примерно от 270 тысяч до 1,87 млн рублей, а в нейрохирургии — от 217 тысяч до 1,4 млн. Для методов с применением генно-инженерных препаратов предусмотрено от 104 тысяч до 1,4 млн рублей.

Всего с 2021 по 2025 год в рамках территориальных программ ОМС в России оплатили свыше 3,6 млн случаев высокотехнологичной медицинской помощи.

Ранее Life.ru рассказывал, что в программу ОМС на 2026 год добавили 14 новых методов лечения. Один из видов высокотехнологичной помощи также перевели в базовый перечень, что упростило механизм его финансирования. В этом году перечень бесплатной для пациентов медицинской помощи продолжает расширяться за счёт новых диагностических и лечебных технологий.