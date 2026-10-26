Путин поручил добавить прививку от ВПЧ в национальный календарь

В России расширят национальный календарь профилактических прививок, включив в него вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ). Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал Министерству здравоохранения. При этом для иммунизации должны использовать отечественный препарат.

«Минздраву России расширить национальный календарь профилактических прививок, включив в него прививки против вируса папилломы человека, обеспечив при этом использование отечественной вакцины», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он должен представить доклад о проделанной работе до 1 июня 2027 года. Поручение подготовлено по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, состоявшегося 29 мая.

Ранее Мурашко сообщал, что массовую вакцинацию против ВПЧ планируют начать во второй половине 2027 года. На первом этапе прививать предполагается девочек в возрасте 12–13 лет. Однако точные сроки будут зависеть от завершения подготовительных процедур.

Для новой программы в России уже разработали четырёхвалентную вакцину «Цегардекс». Она предназначена для профилактики инфекции, вызванной четырьмя типами ВПЧ, включая 16-й и 18-й, которые связаны с повышенным риском развития рака шейки матки. Производство препарата организовано в Кировской области.