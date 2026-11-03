Попытки лечить рак пчелиным ядом могут привести к анафилактическому шоку, отёку Квинке, удушью и даже остановке сердца. Особенно опасны такие эксперименты для онкологических больных с ослабленным организмом, предупредила врач по медицинской профилактике, эксперт Народного фронта Татьяна Григорьева в беседе с ТАСС.

«Пчелиный яд — один из сильнейших природных аллергенов. У онкологического больного с ослабленным иммунитетом даже небольшая доза может вызвать мгновенный отёк Квинке, удушье и остановку сердца», — заявила специалист.

По словам Григорьевой, сторонники альтернативной медицины активно распространяют в интернете утверждения о способности пчелиного яда уничтожать раковые клетки. В частности, они ссылаются на действие мелиттина, одного из основных компонентов яда, которому приписывают способность избирательно воздействовать на опухоли.

Однако врач подчеркнула, что применение пчелиного яда в качестве самостоятельного лечения представляет серьёзную угрозу здоровью. Помимо тяжёлых аллергических реакций, токсичные вещества могут повредить печень и почки, вызвав гепатит или нефрит.

Особенно тяжёлыми последствия могут оказаться для пациентов, которым предстоит химиотерапия. Как объяснила Григорьева, токсическое поражение внутренних органов способно лишить человека возможности пройти необходимое противоопухолевое лечение.

При этом исследования мелиттина действительно проводятся, в том числе российскими учёными. Однако лабораторные эксперименты с отдельными компонентами пчелиного яда не доказывают, что укусы пчёл или введение яда способны безопасно лечить онкологические заболевания у людей.

Эксперт также предостерегла от доверия блогерам, предлагающим собственные способы борьбы с раком вместо медицинской помощи. Отказ от назначенного лечения в пользу подобных методик может привести к прогрессированию опухоли, тяжёлым осложнениям и смерти.

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