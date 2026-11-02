Учёные разных стран продолжают искать способы продлить человеческую жизнь, однако универсального лекарства, способного обеспечить долголетие каждому, пока не существует. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» в Москве.

По словам главы Минздрава, исследования в этой области ведутся во многих государствах. При этом задача заключается не только в увеличении числа прожитых лет, но и в сохранении здоровья человека в пожилом возрасте.

«Пока нет универсального решения, что какой-нибудь один лекарственный препарат, который обеспечивает всем увеличение продолжительности жизни и здоровой жизни», — отметил министр.

Мурашко подчеркнул, что существуют и более конкретные направления работы. Одно из них — предотвращение тяжёлых заболеваний или замедление их развития, чтобы человек как можно дольше сохранял привычное качество жизни.

Особое внимание он уделил хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и фиброзным изменениям лёгочной ткани. Эти состояния представляют серьёзную проблему для пожилых пациентов, поскольку могут существенно нарушать дыхательную функцию.

Министр напомнил, что после 65 лет жизненная ёмкость лёгких постепенно уменьшается. При наличии хронических заболеваний возрастные изменения могут дополнительно осложнять состояние человека.

Поэтому наряду с поиском новых препаратов важную роль играют своевременное выявление болезней и медицинская помощь, направленная на предотвращение осложнений. При этом универсального способа остановить старение или гарантированно увеличить продолжительность жизни современная медицина пока не предлагает.

Ранее Михаил Мурашко назвал ожирение одной из серьёзных угроз здоровью и продолжительности жизни. Как сообщал Life.ru 2 ноября, министр обратил внимание на связь избыточного накопления жировой ткани с развитием хронических неинфекционных заболеваний, включая некоторые виды рака. По его словам, ожирение способно сокращать продолжительность жизни, поэтому борьба с ним остаётся важной задачей здравоохранения.