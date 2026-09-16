«Мало»: Мурашко рассказал, сколько россиян ежедневно едят овощи и фрукты

Только 60% россиян ежедневно едят овощи и фрукты, и этого недостаточно. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на лекции «Здравоохранение России: профилактика, инновации, здоровое долголетие» в Екатеринбурге.

«На картинке очень чётко видно, какая реальность рациона россиян. И овощи, фрукты ежедневно 60% [употребляют] — это, конечно, крайне мало», — сказал глава Минздрава.

Мурашко обратил внимание на питание россиян, рассказывая о факторах, которые влияют на здоровье и продолжительность жизни. Выступление прошло на полях Международного фестиваля молодёжи.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько овощей и фруктов рекомендуется съедать ежедневно. Ориентир — около 500 граммов в сутки. Растительная пища является источником клетчатки, витаминов и минералов.