15 октября, 08:04

Пчелиный яд против рака: Российские учёные нашли шанс на новый прорыв в терапии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shaiith

Учёные из НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России установили, что главный компонент пчелиного яда — мелиттин — способен разрушать раковые клетки. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу лаборатории онкогеномики Онкоцентра им. Блохина.

Мелиттин обладает высокой биологической активностью. В ходе экспериментов учёные наблюдали, как вещество воздействует на клетки опухолей молочной железы, включая устойчивые к химиотерапии, а также на клетки агрессивных форм меланомы, гепатокарциномы и глиобластомы.

Как пояснила сотрудница лаборатории Мария Кирпиченко, при низких концентрациях мелиттин запускал механизм апоптоза — программируемой гибели раковых клеток. При этом большинство нормальных клеток — около 85% — оставались жизнеспособными. Селективность действия объясняется особенностью рецепторов, характерных для опухолевых клеток.

Чтобы снизить токсичность мелиттина, учёные упаковали его молекулы в наноструктуры. По словам руководителя проекта Анны Лушниковой, эксперименты показали, что препарат способен подавлять рост клеток раковых опухолей разных типов — от желудка и печени до мозга. Она подчеркнула, что безопасные формы мелиттина открывают путь к созданию нового класса противораковых лекарств.

А ранее Life.ru писал, что бактерия Helicobacter pylori неизбежно приведёт к раку. По словам специалиста, бактерия, находясь в желудке, может провоцировать воспаление и гастрит, а со временем — развитие онкологического заболевания.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

