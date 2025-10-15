Пчелиный яд против рака: Российские учёные нашли шанс на новый прорыв в терапии

Учёные из НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России установили, что главный компонент пчелиного яда — мелиттин — способен разрушать раковые клетки. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу лаборатории онкогеномики Онкоцентра им. Блохина.

Мелиттин обладает высокой биологической активностью. В ходе экспериментов учёные наблюдали, как вещество воздействует на клетки опухолей молочной железы, включая устойчивые к химиотерапии, а также на клетки агрессивных форм меланомы, гепатокарциномы и глиобластомы.

Как пояснила сотрудница лаборатории Мария Кирпиченко, при низких концентрациях мелиттин запускал механизм апоптоза — программируемой гибели раковых клеток. При этом большинство нормальных клеток — около 85% — оставались жизнеспособными. Селективность действия объясняется особенностью рецепторов, характерных для опухолевых клеток.

Чтобы снизить токсичность мелиттина, учёные упаковали его молекулы в наноструктуры. По словам руководителя проекта Анны Лушниковой, эксперименты показали, что препарат способен подавлять рост клеток раковых опухолей разных типов — от желудка и печени до мозга. Она подчеркнула, что безопасные формы мелиттина открывают путь к созданию нового класса противораковых лекарств.

