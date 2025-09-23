Врач предупредил о скрытной бактерии, которая неизбежно приведёт к раку

Главным фактором риска хронического гастрита и рака желудка является бактерия Helicobacter pylori. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог, заведующий кафедрой внутренних болезней Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Сайяр Абдулхаков.

«Даже минимальное количество микроорганизма может быть опасным», — сказал он AиФ.

Врач отметил, что Helicobacter pylori была признана канцерогеном первого типа ещё в 1994 году. Заражение обычно происходит в детстве через бытовые привычки родителей — например, когда мать пробует пищу одной ложкой с ребёнком или облизывает соску.

Абдулхаков подчеркнул, что бактерия, находясь в желудке, может провоцировать воспаление и гастрит, а со временем — развитие рака. При этом он отметил, что болезнь поддаётся лечению антибиотиками, но опасность в том, что большинство людей не знают о заражении, так как в половине случаев гастрит не вызывает симптомов. Врач рекомендовал пройти обследование желудка и кишечника всем людям до 45 лет.