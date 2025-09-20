Интервидение
Онкологи США нашли микробы полости рта, вызывающие рак поджелудочной железы

Обложка © Freepik / wavebreakmedia_micro

Недавнее исследование американских учёных указывает на связь между некоторыми бактериями и грибками в слюне и повышенным риском рака поджелудочной железы. Результаты опубликовали в JAMA Oncology.

Учёные выявили, что три вида бактерий, вызывающих пародонтит, связаны с увеличением риска развития онкологии. Анализ бактериального состава полости рта показал восесь видов бактерий, которые снижают риск заболевания, и 13 видов, которые его повышают. Также обнаружили, что наличие грибков рода Candida тоже опасно.

Специалисты провели анализ слюны более чем у 122 тысяч человек, участвовавших в крупных исследованиях по выявлению и профилактике рака. В итоге выявили, что определённая группа микробов увеличивает риск развития рака поджелудочной железы почти в 3,5 раза.

Рак поджелудочной железы считается «тихим убийцей», поскольку существует всего несколько методов скрининга на ранних стадиях. Этот тип онкологии очень опасен и сопровождается высокой смертностью, отмечают авторы исследования.

Учёные подчеркнули, что регулярная чистка зубов и использование зубной нити могут помочь защититься от болезнетворных микробов.

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что в России самыми распространёнными видами онкологии считаются рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. Кроме того, он подчеркнул, что наиболее распространённой формой онкозаболеваний среди населения России является рак кожи.

