Онкологи США нашли микробы полости рта, вызывающие рак поджелудочной железы

Недавнее исследование американских учёных указывает на связь между некоторыми бактериями и грибками в слюне и повышенным риском рака поджелудочной железы. Результаты опубликовали в JAMA Oncology.

Учёные выявили, что три вида бактерий, вызывающих пародонтит, связаны с увеличением риска развития онкологии. Анализ бактериального состава полости рта показал восесь видов бактерий, которые снижают риск заболевания, и 13 видов, которые его повышают. Также обнаружили, что наличие грибков рода Candida тоже опасно.

Специалисты провели анализ слюны более чем у 122 тысяч человек, участвовавших в крупных исследованиях по выявлению и профилактике рака. В итоге выявили, что определённая группа микробов увеличивает риск развития рака поджелудочной железы почти в 3,5 раза.

Рак поджелудочной железы считается «тихим убийцей», поскольку существует всего несколько методов скрининга на ранних стадиях. Этот тип онкологии очень опасен и сопровождается высокой смертностью, отмечают авторы исследования.

Учёные подчеркнули, что регулярная чистка зубов и использование зубной нити могут помочь защититься от болезнетворных микробов.