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Опубликовано 21 октября, 18:49

В Крыму женщине удалили грудь после двух лет лечения рака подорожником

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Гнойные и кровянистые выделения появились из груди 64-летней жительницы Крыма после двух лет попыток победить рак с помощью лопуха и подорожника. Как рассказал Kp.ru доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Михайличенко, к моменту обращения за помощью злокачественная опухоль уже начала распадаться, а состояние пациентки требовало хирургического вмешательства.

«Она прикладывала к груди лопух и подорожник, считая, что таким образом гной вытечет. Делала это до тех пор, пока об этом не узнала дочь и, схватив за руку, не отвезла её к врачам», — рассказал онколог.

Медики сразу провели пункцию и отправили полученный материал на исследование, чтобы определить дальнейшую тактику лечения. Из-за тяжёлого поражения тканей хирурги удалили молочную железу вместе с подмышечными, подключичными и подлопаточными лимфоузлами. Кроме того, потребовалась пластика грудной клетки, поскольку после операции остался обширный дефект.

После выписки крымчанке предстояло продолжить борьбу с заболеванием уже под наблюдением химиотерапевтов. Несмотря на тяжёлые последствия запущенного процесса, спустя два года её самочувствие остаётся хорошим.

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Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении главного онколога Минздрава Андрея Каприна, который назвал три способа снизить вероятность развития рака. В апреле 2026 года академик РАН рекомендовал прежде всего отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя. Среди других важных мер специалист выделил контроль массы тела и регулярную физическую активность. Он также посоветовал придерживаться сбалансированного питания, избегать экстремальных диет и защищать кожу от чрезмерного воздействия ультрафиолета. Отдельно Каприн обратил внимание на бесполезность БАДов и народных методов в борьбе с онкологическими заболеваниями, поскольку их эффективность не доказана.

Больше новостей об опасных заболеваниях, методах лечения и рекомендациях специалистов — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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