В Крыму женщине удалили грудь после двух лет лечения рака подорожником

Гнойные и кровянистые выделения появились из груди 64-летней жительницы Крыма после двух лет попыток победить рак с помощью лопуха и подорожника. Как рассказал Kp.ru доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Михайличенко, к моменту обращения за помощью злокачественная опухоль уже начала распадаться, а состояние пациентки требовало хирургического вмешательства.

«Она прикладывала к груди лопух и подорожник, считая, что таким образом гной вытечет. Делала это до тех пор, пока об этом не узнала дочь и, схватив за руку, не отвезла её к врачам», — рассказал онколог.

Медики сразу провели пункцию и отправили полученный материал на исследование, чтобы определить дальнейшую тактику лечения. Из-за тяжёлого поражения тканей хирурги удалили молочную железу вместе с подмышечными, подключичными и подлопаточными лимфоузлами. Кроме того, потребовалась пластика грудной клетки, поскольку после операции остался обширный дефект.

После выписки крымчанке предстояло продолжить борьбу с заболеванием уже под наблюдением химиотерапевтов. Несмотря на тяжёлые последствия запущенного процесса, спустя два года её самочувствие остаётся хорошим.

Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении главного онколога Минздрава Андрея Каприна, который назвал три способа снизить вероятность развития рака. В апреле 2026 года академик РАН рекомендовал прежде всего отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя. Среди других важных мер специалист выделил контроль массы тела и регулярную физическую активность. Он также посоветовал придерживаться сбалансированного питания, избегать экстремальных диет и защищать кожу от чрезмерного воздействия ультрафиолета. Отдельно Каприн обратил внимание на бесполезность БАДов и народных методов в борьбе с онкологическими заболеваниями, поскольку их эффективность не доказана.