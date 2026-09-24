Техника «соски в тиски» спасла жизнь: Американец случайно узнал о раке

62-летний житель американской Вирджинии Роберт Пфлегхардт заявил, что случайная шутка друга помогла ему вовремя обнаружить рак молочной железы. Своей историей мужчина поделился с Daily Mirror.

Во время мальчишника в Лас-Вегасе приятель Пфлегхардта решил подшутить над ним и выкрутил ему сосок. После этого мужчина почувствовал боль, которая не проходила несколько недель, и в итоге обратился к врачу.

Обследование показало рак молочной железы, который уже начал распространяться на лимфатические узлы. После операции и курса лучевой терапии заболевание удалось взять под контроль, сейчас мужчина находится в ремиссии.

«С другом мы до сих пор смеёмся, вспоминая, как нашли рак. Но, если без шуток: он тогда спас мне жизнь», — рассказал Пфлегхардт.

Сам мужчина признался, что сначала отнёсся к диагнозу с иронией, поскольку не ожидал столкнуться с заболеванием, которое чаще ассоциируют с женщинами. При этом рак молочной железы действительно встречается и у мужчин, хотя значительно реже. По данным CDC, на мужчин приходится примерно один из 100 случаев такого рака в США.

Ранее Life.ru рассказывал, что некоторые виды рака могут долго развиваться почти без симптомов, а первыми признаками иногда становятся постоянная усталость, снижение аппетита и необъяснимая потеря веса. Онколог относила к наиболее скрытным на ранних стадиях опухоли поджелудочной железы, яичников, почек, лёгких, толстого кишечника и отдельные виды лимфом.