Компьютерная томография грудной клетки может стать основанием для дополнительной оценки риска инфаркта и внезапной остановки сердца. Такой подход предусмотрен проектом программы государственных гарантий на 2027 год, пишет ТАСС.

Документ предлагает использовать результаты КТ для расчёта коронарного кальциевого индекса. Он показывает, насколько выражены отложения кальция в стенках артерий, питающих сердце. Чем выше этот показатель, тем больше информации у врачей для оценки сердечно-сосудистого риска.

При этом проводить новое исследование для расчёта индекса потребуется не всегда: проект допускает его определение по ранее сделанным снимкам органов грудной полости. Новый пункт включён в перечень состояний, при которых медицинская помощь оказывается бесплатно.

Ранее в подмосковном Дмитрове врачи спасли мужчину, у которого во время тренировки на беговой дорожке начался обширный инфаркт. Пациент почувствовал сильную давящую боль в груди и сразу обратился в больницу. Медикам потребовалось менее 15 минут, чтобы восстановить кровоток в закупоренной артерии сердца. Кардиограмма подтвердила инфаркт, а обследование выявило повышенное давление и крайне высокий уровень холестерина.