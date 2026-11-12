В Дмитрове врачи спасли мужчину, у которого во время тренировки на беговой дорожке начался обширный инфаркт. Пациент почувствовал сильную давящую боль в груди и сразу обратился в больницу. Медикам потребовалось менее 15 минут, чтобы восстановить кровоток в закупоренной артерии сердца.

Как сообщили в Дмитровской больнице, кардиограмма подтвердила инфаркт, а обследование выявило повышенное давление и крайне высокий уровень холестерина. Образовавшийся тромб полностью перекрыл одну из главных артерий, снабжающих кровью сердечную мышцу.

Мужчину экстренно доставили в операционную. Через небольшой прокол хирурги ввели катетер, расширили закупоренный сосуд специальным баллоном и установили стент.

«Закупорка этой артерии — одна из самых опасных ситуаций при инфаркте, здесь решают минуты. Пациент обратился своевременно, и это позволило нам действовать, пока сердечную мышцу ещё можно было спасти», — рассказал Life.ru заведующий региональным сосудистым центром Дмитровской больницы Олег Ларин.

Операция заняла меньше четверти часа. После лечения пациента выписали в удовлетворительном состоянии. Теперь ему предстоит принимать лекарства, контролировать давление и холестерин, а также регулярно наблюдаться у кардиолога.

Врачи напоминают, что даже регулярные занятия спортом не исключают риска инфаркта. Если во время тренировки появляется сильная давящая или жгучая боль в груди, которая не проходит несколько минут, необходимо прекратить нагрузку и вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112.

Ранее Life.ru сообщал о спасении москвича, у которого во время тренировки остановилось сердце. Мужчина пережил клиническую смерть, однако врачам удалось восстановить кровоток с помощью стентирования.