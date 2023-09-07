Названы главные триггеры инфаркта во время занятий спортом

Нежелание проводить разминку перед плаванием может послужить причиной возникновения инфаркта миокарда. Также триггерами сердечного приступа принято считать неправильное дыхание и хронические заболевания, рассказала кардиолог Александра Кирьянова.

"Недостаточное разогревание может привести к резкому повышению давления и сердечного ритма, что может вызвать сердечный приступ", — поделилась специалист с "Газетой.ru".

В группе риска находятся люди, не имеющие хорошей физической формы. Для них важно начинать занятия плаванием постепенно, плавно наращивая нагрузку. Появление в груди боли и дискомфорта сигнализирует о необходимости срочно обратиться к врачу, уверена Кирьянова. С осторожностью следует купаться и в холодной воде, добавила она.

"Если у человека уже есть некоторые проблемы со здоровьем сердца, такие как атеросклероз или аритмия, то плавание может стать триггером для развития сердечного приступа", — резюмировала кардиолог.

Дабы избежать худшего сценария, перед началом спортивных занятий врач порекомендовала пройти полное обследование. В него должны входить проверка уровня холестерина, ЭКГ и тредмил-тест.