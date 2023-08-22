Врач рассказал, как бороться с сутулостью

Страдающих сутулостью (кифозом) регулярно преследуют головные боли, усталость, а также неприятные ощущения в шее и грудном отделе позвоночника, рассказал травматолог-ортопед Александр Снетков. Он подчеркнул, что кифоз, как правило, имеет генетическую предрасположенность, и это означает, что недуг может передаваться от поколения к поколению.

"Сегодня сутулость сопровождает чаще всего офисных сотрудников, которые не сильно заботятся о развитии мышц, поддерживающих их спину и шею. У них развиваются беспокойства в виде систематической усталости, головных болей, болей в шее и в грудном отделе позвоночника, в особенности между лопаток. Именно поэтому родителям нужно с раннего возраста приучать ребёнка заботиться о здоровье спины", — приводит слова медика газета aif.ru.

Он пояснил, что поддержание ровной осанки — это весьма энергозатратное мероприятие, которое требует прочного мышечного корсета и дисциплины. Если человек сутулится, то прежде всего ему следует заняться общей физической подготовкой, при которой укрепятся мышцы спины. Здесь идеально подойдут занятия в бассейне. Врачи стараются реже назначать специальные корсеты для коррекции осанки, так как после отмены такой терапии кифоз обычно возвращается.