Врач рассказал, как бороться с сутулостью
Ортопед Снетков посоветовал заниматься плаванием, чтобы избавиться от сутулости
Страдающих сутулостью (кифозом) регулярно преследуют головные боли, усталость, а также неприятные ощущения в шее и грудном отделе позвоночника, рассказал травматолог-ортопед Александр Снетков. Он подчеркнул, что кифоз, как правило, имеет генетическую предрасположенность, и это означает, что недуг может передаваться от поколения к поколению.
"Сегодня сутулость сопровождает чаще всего офисных сотрудников, которые не сильно заботятся о развитии мышц, поддерживающих их спину и шею. У них развиваются беспокойства в виде систематической усталости, головных болей, болей в шее и в грудном отделе позвоночника, в особенности между лопаток. Именно поэтому родителям нужно с раннего возраста приучать ребёнка заботиться о здоровье спины", — приводит слова медика газета aif.ru.
Он пояснил, что поддержание ровной осанки — это весьма энергозатратное мероприятие, которое требует прочного мышечного корсета и дисциплины. Если человек сутулится, то прежде всего ему следует заняться общей физической подготовкой, при которой укрепятся мышцы спины. Здесь идеально подойдут занятия в бассейне. Врачи стараются реже назначать специальные корсеты для коррекции осанки, так как после отмены такой терапии кифоз обычно возвращается.
Ранее хирург Евгений Жаров заявил, что малоподвижный образ жизни повышает риск развития остеопороза. При этом в начальной стадии заболевание может протекать бессимптомно.
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