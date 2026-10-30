Первая зарплата под ёлку: В Госдуме подсказали, как заработать подростку перед Новым годом

Школьники могут самостоятельно заработать на новогодние подарки близким, если найдут подходящую подработку и не станут жертвовать ради неё учёбой и отдыхом. С какого возраста подросткам разрешено работать и какие ограничения для них действуют, рассказал Life.ru депутат Государственной думы, Герой России Владимир Сайбель.

Безусловно, наша задача — обеспечить школьнику условия, при которых учёба будет оставаться главным приоритетом. При этом желание самому заработать на новогодний подарок родителям заслуживает поддержки. Это и забота о близких, и первый опыт самостоятельности, и понимание цены собственного труда. Владимир Сайбель Герой Российской Федерации, депутат Государственной думы

При этом занятость должна соответствовать возрасту ребёнка и оставлять достаточно времени на занятия, полноценный сон и отдых.

Возрастные ограничения устанавливает статья 63 Трудового кодекса РФ. С 14 лет подросток вправе выполнять лёгкую работу в свободное от учёбы время с письменного согласия одного из родителей. С 15 лет при наличии основного общего образования он может самостоятельно заключить трудовой договор на лёгкий труд. С 16 лет согласие родителей по общему правилу уже не требуется.

Продолжительность рабочего времени регулируют статьи 92 и 94 ТК РФ. Во время учебного года подростки от 14 до 16 лет вправе работать не более двух с половиной часов в день и 12 часов в неделю. Для школьников от 16 до 18 лет предел составляет четыре часа в день и 17,5 часа в неделю. Оба ограничения действуют одновременно, поэтому отработать всю недельную норму за одну длинную смену нельзя.

На каникулах допустимая продолжительность работы увеличивается. Подростки младше 16 лет вправе работать до 24 часов в неделю, а ребята от 16 до 18 лет — до 35 часов. Дневной лимит зависит от возраста: для 14-летних он составляет четыре часа, для 15-летних — пять часов, для подростков 16–17 лет — семь часов.

Отдельные правила действуют при работе по субботам и воскресеньям. Такой график допустим, если он соответствует требованиям трудового законодательства, а выходные предоставляют в другие дни недели. При этом статья 268 ТК РФ по общему правилу запрещает привлекать несовершеннолетних к работе в их выходные и нерабочие праздничные дни. Исключение для некоторых случаев трудоустройства через службу занятости или зарегистрированные студенческие отряды действует во время летних каникул при наличии необходимых письменных согласий. На предновогоднюю подработку оно не распространяется.

«При выборе вакансии важно смотреть на обязанности», — подчеркнул Сайбель.

Статья 265 ТК РФ запрещает привлекать несовершеннолетних к вредным и опасным работам, поручать им переноску тяжестей сверх установленных норм, а также использовать их труд при продаже и перевозке алкогольной и табачной продукции.

Депутат советует родителям вместе с детьми проверять условия трудоустройства и заранее обсуждать обязанности. Первый трудовой опыт должен помочь подростку научиться ценить свой труд и понимать собственные права.

«А подарок, на который он заработал самостоятельно, дорог прежде всего вниманием и заботой», — заключил Сайбель.

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