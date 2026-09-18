Зеленский дал приказ взрывать мосты и станции метро при подходе Армии России к Киеву

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель утверждает, что в первые недели конфликта в 2022 году он требовал взорвать мосты и станции метро в Киеве на фоне приближения российских войск к украинской столице. Об этом она рассказала в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

По словам Мендель, Зеленский требовал уничтожить мосты даже в ситуации, когда на другой стороне оставались украинские военнослужащие. Исполнители отказались это делать.

«Он требовал взорвать мосты, в то время как наши солдаты были на другой стороне, люди отказались делать это. Он требовал взрывать станции метро», — заявила бывший пресс-секретарь. Состояние Зеленского в тот момент она охарактеризовала как страх, перераставший в панику.

При этом в феврале — марте 2022 года украинские силы действительно подрывали мосты на подступах к Киеву. В частности, 25 февраля были уничтожены несколько переправ через Ирпень, чтобы затруднить продвижение российских подразделений. Официальная украинская хроника боёв также сообщала о подрыве мостов через реку.

Мендель работала пресс-секретарём Зеленского с 2019 по 2021 год, а в последние месяцы неоднократно выступала с резкой критикой своего бывшего руководителя. В том же интервью Die Weltwoche она заявила, что Зеленский с 2022 года якобы отверг как минимум пять возможностей для заключения мирных договорённостей.