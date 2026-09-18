Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскрыла новые подробности о переговорном процессе по Украине. По её словам, с начала конфликта глава киевского режима отверг как минимум пять мирных соглашений, а первое из них обсуждалось ещё в марте 2022 года в Стамбуле.

Мендель дала интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, в котором связала изменение позиции украинской стороны на переговорах с визитом бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Она сослалась на свидетельства двух участников переговоров, подтвердивших, что после приезда британского политика позиция Киева стала более жёсткой.

«Это также было сказано открыто одним высокопоставленным украинским официальным лицом», — добавила Мендель.

Ранее Life.ru писал, что Мендель уже заявляла о стратегическом поражении Украины. В интервью журналистке Лилии Багировой она отметила, что страна потеряла людей и территории, но обществу продолжают внушать представление о «несокрушимости», которое она считает популистским.