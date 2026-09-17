«Каждый день прошу у Бога прощения»: Мендель назвала Зеленского «мерзостью»

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала своего экс-руководителя «мерзостью», «угрозой украинскому суверенитету» и «инструментом самоубийства украинской нации». Такие заявления она сделала в новом интервью журналистке Лилии Багировой.

«Я каждый день прошу у Бога прощения за то, что помогла этой мерзости прийти к власти, быть у власти. Мерзость — это Зеленский», — заявила Мендель.

По её мнению, нынешняя политика президента Украины угрожает будущему страны. Она назвала Зеленского «инструментом самоубийства украинской нации» и заявила, что Украина уже понесла серьёзные потери в людях и территориях.

Мендель занимала пост пресс-секретаря Зеленского с июня 2019-го по июль 2021 года. В последние месяцы она всё чаще публично критикует бывшего начальника. 13 сентября Зеленский ввёл против неё персональные санкции сроком на десять лет. Украинские власти объяснили ограничения распространением, по их версии, российской пропаганды и дезинформации. Мендель назвала санкции антиконституционными.

Ранее Life.ru рассказывал, как Мендель отреагировала на введённые против неё ограничения. Она утверждала, что санкционный механизм используют против украинцев, выступающих за мирное урегулирование.