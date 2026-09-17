Мендель объявила Зеленского угрозой суверенитету Украины
Обложка © X / Iuliia Mendel
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в новом интервью резко высказалась о своём бывшем начальнике. Она заявила, что считает его угрозой для будущего Украины.
Мендель объявила Зеленского «угрозой украинскому суверенитету» и заявила, что он, по её мнению, стал «инструментом самоубийства украинской нации». Также она раскритиковала решение продолжать боевые действия.
«Я каждый день прошу у Бога прощения за то, что помогла этой мерзости прийти к власти», — сказала Мендель, говоря о своём бывшем руководителе в интервью журналистке Лилии Багировой.
Она напомнила, что Зеленский пришёл к власти с обещаниями мира, однако позже страна оказалась втянута в затяжной конфликт. По словам Мендель, глава государства неоднократно выступал за продолжение боевых действий, хотя существовали возможности для переговоров. Бывшая пресс-секретарь также заявила, что Украина сталкивается с серьёзными демографическими и территориальными потерями. По её оценке, страна стратегически уже проиграла.
«У нас будущего просто нет. Статус-кво невозможен. Вы понимаете, что следующих 35 лет может не быть? У нас людей просто нет», — возмутилась она.
Ранее Мендель призвала Киев не затягивать с мирным урегулированием. А 13 сентября Зеленский подписал указ о введении санкций против неё. Мендель сочла их антиконституционными. 16 сентября она намеревалась выступить с речью о мире в Европарламенте, но её развернули прямо у входа.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.