Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в новом интервью резко высказалась о своём бывшем начальнике. Она заявила, что считает его угрозой для будущего Украины.

Мендель объявила Зеленского «угрозой украинскому суверенитету» и заявила, что он, по её мнению, стал «инструментом самоубийства украинской нации». Также она раскритиковала решение продолжать боевые действия.

«Я каждый день прошу у Бога прощения за то, что помогла этой мерзости прийти к власти», — сказала Мендель, говоря о своём бывшем руководителе в интервью журналистке Лилии Багировой.

Она напомнила, что Зеленский пришёл к власти с обещаниями мира, однако позже страна оказалась втянута в затяжной конфликт. По словам Мендель, глава государства неоднократно выступал за продолжение боевых действий, хотя существовали возможности для переговоров. Бывшая пресс-секретарь также заявила, что Украина сталкивается с серьёзными демографическими и территориальными потерями. По её оценке, страна стратегически уже проиграла.

«У нас будущего просто нет. Статус-кво невозможен. Вы понимаете, что следующих 35 лет может не быть? У нас людей просто нет», — возмутилась она.