Мендель не пустили в Европарламент для речи о мире после приказа Зеленского

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что ей не разрешили пройти в здание Европейского парламента, где у неё было запланировано выступление о необходимости мирного урегулирования на Украине. На входе ей сообщили, что её пропуск заблокирован, однако причину такого решения не объяснили. Запись разговора на проходной она опубликовала в соцсетях.

Видео © X / Iuliia Mendel

«Сегодня я должна была выступить с речью о мире. Я по-прежнему считаю, что единственный вариант для Украины сохраниться как нация — это мир», — заявила бывшая представительница украинского лидера.

Прямо на проходной ей объявили, что её пропуск был заблокирован по неизвестной причине. Мендель предположила, что ситуация может быть связана с санкциями, которые ранее ввёл против неё Владимир Зеленский. При этом она отметила, что выступление всё же состоится в формате видеосвязи.

13 сентября Зеленский подписал указ о введении санкций против Мендель. Дело в том, что она в интервью и публикациях критиковала отдельные решения украинского руководства, в том числе связанные с ведением конфликта. Мендель назвала введённые против неё на Украине санкции антиконституционными.