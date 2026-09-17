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Регион
Опубликовано 17 сентября, 09:25

Мендель: Украина стратегически уже проиграла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Украина уже потерпела стратегическое поражение из-за потери людей и территорий. Такое мнение высказала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью журналистке Лилии Багировой.

«Стратегически мы уже проиграли. Мы потеряли людей. И мы теряем их каждый день. И территории тоже», — заявила Мендель.

По её словам, при этом украинскому обществу продолжают внушать представление о «несокрушимости» страны, которое она считает популистским.

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«А нам продолжают промывать мозги, рассказывать про какую-то стойкость: мы все unbreakable, мы все несокрушимые. Это просто популизм высшей категории», — сказала бывший пресс-секретарь Зеленского.

Ранее в том же интервью Мендель выступила с резкой критикой украинского лидера и заявила, что считает его мерзостью и угрозой будущему страны. Она также утверждала, что Зеленский несколько раз настаивал на продолжении боевых действий, несмотря на возможности для переговоров.

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Ранее Life.ru писал, что Зеленский ввёл против своего бывшего пресс-секретаря персональные санкции сроком на десять лет. После этого Мендель назвала ограничения антиконституционными.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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