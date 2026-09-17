Мендель: Зеленский лично дважды отказывался от мира – в 2022-м и в 2024-м

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский лидер несколько раз лично настаивал на продолжении военных действий, несмотря на возможности для переговоров. По её словам, это происходило дважды — в 2022 году и в 2024-м.

«То, что именно Зеленский настаивал на том, что надо продолжать войну в 2022 году, — это 100%. Дважды. И в 2024 году», — заявила Мендель в интервью журналистке Лилии Багировой.

Она напомнила, что Зеленский пришёл к власти с обещаниями добиться мира, однако теперь постоянно находит причины, по которым конфликт нельзя завершить.

«Для меня он тоже предатель», — сказала бывшая сотрудница его офиса.

Мендель также вновь выступила с крайне жёсткой оценкой нынешнего курса Киева. Она назвала Зеленского угрозой украинскому существованию. По словам экс-пресс-секретаря, особую тревогу у неё вызывает демографическая ситуация на Украине.

«У нас нация гибнет. У нас будущего просто нет. Статус-кво невозможен. Вы понимаете, что следующих 35 лет может не быть? У нас людей просто нет», — сказала Мендель.

Мендель занимала пост пресс-секретаря Зеленского с июня 2019-го по июль 2021 года. В последние месяцы она всё чаще публично критикует бывшего начальника. Из-за этого Зеленский ввёл против Мендель санкции сроком на десять лет.