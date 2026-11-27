Владимир Зеленский сообщил о корректировке плана дальнобойных операций ВСУ против России. По его словам, изменения должны усилить воздействие на российские военные предприятия и отдельные экономические процессы. Об этом он написал в своём телеграм-канале по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

«Внесли некоторые коррективы в план операций — должно быть достигнуто более ощутимое торможение российских военных производств и определённых экономических процессов», — заявил Зеленский.

По словам украинского политика, в обсуждении участвовали представители Главного управления разведки, Министерства обороны, военного командования и Службы безопасности Украины. Конкретные изменения в плане, предполагаемые цели и сроки проведения операций он не раскрыл.

Отдельно Зеленский сообщил о переговорах со спецслужбами и Министерством иностранных дел относительно дополнительных мер по координации с зарубежными партнёрами.