Заявления главы Украины Владимира Зеленского об угрозе для российской гражданской авиации могут быть частью согласованных с Западом действий. Такое предположение газете «Известия» высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Я думаю, что это скоординированные действия. Зеленскому, скорее всего, спущено указание действовать в этих рамках, чтобы оказать максимальное давление на Россию», — сказал он.

Мирошник также назвал действия Зеленского военным преступлением.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила против дальнейшего усиления конфликта после его заявлений об опасности полётов гражданской авиации над Россией. Главным последствием подобного курса онаа считает новые проблемы для самих жителей Украины. По её оценке, проводимая политика в первую очередь отражается на украинском населении.

Напомним, Зеленский заявил, что из-за массированного применения дронов небо над Россией фактически станет закрытым, и призвал авиаперевозчиков и страховщиков учитывать эти угрозы. В Кремле на это отреагировали жёстко: Владимир Путин назвал подобные высказывания актом государственного терроризма, подчеркнув невозможность диалога с террористами. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила украинские власти в террористической деятельности на международном уровне.