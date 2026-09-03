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Опубликовано 3 сентября, 05:18

Лавров раскрыл истинную цель угроз Зеленского «закрыть небо» над Россией

Лавров: Зеленский рассчитывает на дестабилизацию и «восстание» в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Зеленский, угрожая «закрыть небо» над россией рассчитывает на внутреннюю дестабилизацию в России и возможное «восстание» граждан. Об этом на полях ВЭФ-2026 на лектории общества «Знание» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

«Сейчас Зеленский заявил, пусть гражданская авиация в России перестаёт летать, потому что гражданской авиации не место там, где летают боевые украинские дроны. Я даже не буду этого персонажа как-то характеризовать. Но расчёт на то, что общество дестабилизируется и восстанет, он декларируется открыто», — сказал он.

В качестве примеров глава внешнеполитического ведомства привёл зверства Киева, атаки на маркетплейсы и нефтеперерабатывающие заводы.

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Ранее на Украине допустили, что заявления Владимира Зеленского о намерении «закрыть небо» над Россией способны приблизить смену власти в Киеве. Дополнительная эскалация способна только усилить недовольство украинцев действующим главой.

Напомним, Зеленский на днях заявил, что воздушное пространство России станет опасным из-за массового применения беспилотников и фактически будет «закрыто», призвав международные авиакомпании и страховые компании учитывать эти риски. Президент России Владимир Путин квалифицировал заявление киевского главы как «акт государственного терроризма» и заявил, что переговоры с террористами невозможны, а официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в международной террористической деятельности.

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Милена Скрипальщикова
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