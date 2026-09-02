Медведев предупредил о возмездии в ответ на угрозы Зеленского

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об угрозах Киева в отношении гражданской авиации в российском воздушном пространстве. Политик заявил, что подобные действия могут повлечь ответное возмездие. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отдельно Медведев затронул заявления Киева, касающиеся гражданской авиации в небе России. По его словам, глава государства ранее расценил их как заявку бандеровского режима на государственный терроризм.

«С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием», — отметил он.

Кроме того, политик заявил, что за террористической деятельностью стоят спонсоры. В качестве таковых он назвал руководителей западных государств. Особое внимание Медведев уделил европейским политикам. По его словам, многие из них регулярно ездят в Киев поездом.

Ранее Медведев связал позицию европейских государств с поддержкой действий Киева, которые российская сторона расценивает как террористические. Заявление зампреда Совбеза прозвучало на фоне обвинений Берлина в адрес Москвы после инцидента с аэропортом Лейпциг/Галле.