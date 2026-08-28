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Регион
28 августа, 16:21

Медведев: Конфликт России с рядом стран Запада приобрёл системный характер

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Противостояние России с несколькими государствами Запада приобрело глобальный и системный масштаб. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на Фестивале новых медиа.

«Да, конфликт ещё не носит глобальный характер с точки зрения военных действий, не дай Бог, чтобы это случилось. Но с точки зрения противостояния — вы прекрасно понимаете, наш конфликт с целым рядом западных стран носит глобальный, системный характер», — отметил он.

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Ранее Медведев заявил, что Россия ответит «всей своей мощью» на попытки противников уничтожить страну. По его словам, тем, кто считает себя способным сокрушить государство, придётся в полной мере осознать последствия таких намерений для самих себя. Зампред Совбеза подчеркнул, что единственным победителем в подобном противостоянии окажется именно Россия.

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Вероника Бакумченко
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