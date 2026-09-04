Зеленскому и его семье хотят предоставить пожизненную охрану

В Верховную раду внесли законопроект о предоставлении пожизненной государственной охраны членам семьи Владимира Зеленского после завершения его полномочий. Информация об этом появилась в базе украинского парламента.

Одним из инициаторов документа стал секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Согласно проекту, родственники главы киевского режима, которые проживают вместе с ним или сопровождают его во время исполнения обязанностей в период военного положения, смогут получать государственную охрану после окончания его фактических полномочий. В документе уточняется, что такая мера будет действовать пожизненно, если Зеленский не был отстранён от должности в результате процедуры импичмента. Для реализации этих мер предлагается увеличить численность Управления государственной охраны Украины до 5,5 тысячи сотрудников.

Владимиру Зеленскому приходится быть очень внимательным к вопросам собственной безопасности, ведь на Украине полно тех, кто хотел бы его смерти. Ранее украинский политик в очередной раз усилил охрану, опасаясь покушения в День независимости.