«Зенит» вернул из «Сочи» своего 21-летнего воспитанника Дёгтева

Петербургский «Зенит» объявил о возвращении 21-летнего вратаря Александра Дёгтева. Сине-бело-голубые договорились о трансфере голкипера с «Сочи».

Соглашение с воспитанником петербургского клуба рассчитано на пять лет. В «Зените» пожелали футболисту новых спортивных успехов.

Сам Дёгтев признался, что рад вернуться в родной город. По словам вратаря, ещё во время ухода в «Сочи» он рассчитывал своей игрой заслужить возвращение в Петербург.

«Для меня это хороший шаг вперёд, возвращение домой. Передо мной здесь стоят очень высокие цели», — рассказал голкипер.

Дёгтев прошёл подготовку в «Газпром»-Академии «Зенита», а в 2023 году перебрался в систему «Сочи». За южан он провёл в общей сложности 56 матчей и в 13 встречах сохранил ворота в неприкосновенности. Вместе с «Сочи» вратарь по итогам сезона-2024/25 добился выхода в Российскую премьер-лигу. Теперь Дёгтев возвращается в клуб, воспитанником которого является.

Ранее Life.ru рассказывал, что «Локомотив» арендовал у «Зенита» Андрея Мостового до конца сезона-2026/27. За сине-бело-голубых полузащитник провёл 209 матчей и пять раз становился чемпионом России.