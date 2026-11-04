Зеркальные бактерии, если их удастся создать, могут ускользать от некоторых механизмов иммунной защиты, объяснил инженер-физик Илья Рыбальченко. По его словам, иммунные клетки и антитела распознают молекулы по их форме, а у таких бактерий она будет зеркальной по отношению к привычной.

Необычное строение может помешать и самим бактериям: им будет сложнее усваивать питательные вещества. Вирусу с такой особенностью пришлось бы ещё и приспособиться к клетке хозяина. Поэтому учёные обсуждают прежде всего бактерии, способные размножаться самостоятельно.

Искусственный интеллект может ускорить поиск подходящих молекул. Однако самовоспроизводящихся зеркальных бактерий пока не создали, а данных для оценки вероятности их появления недостаточно, подчеркнул эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».