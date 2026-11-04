Зеркальные бактерии: ИИ ускорил разработку неуязвимых для иммунитета патогенов
Физик Рыбальченко: Иммунитет может хуже распознавать зеркальные бактерии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Зеркальные бактерии, если их удастся создать, могут ускользать от некоторых механизмов иммунной защиты, объяснил инженер-физик Илья Рыбальченко. По его словам, иммунные клетки и антитела распознают молекулы по их форме, а у таких бактерий она будет зеркальной по отношению к привычной.
Необычное строение может помешать и самим бактериям: им будет сложнее усваивать питательные вещества. Вирусу с такой особенностью пришлось бы ещё и приспособиться к клетке хозяина. Поэтому учёные обсуждают прежде всего бактерии, способные размножаться самостоятельно.
Искусственный интеллект может ускорить поиск подходящих молекул. Однако самовоспроизводящихся зеркальных бактерий пока не создали, а данных для оценки вероятности их появления недостаточно, подчеркнул эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Ранее The Economist призвал ограничить исследования по созданию зеркальных организмов. При этом специалисты Института Крейга Вентера выступили за продолжение работ с отдельными зеркальными молекулами, которые могут пригодиться в медицине, если эти исследования не ведут к созданию бактерий.