В «зеркальной жизни» увидели риск появления существ, способных убить всё живое

Исследования по созданию «зеркальной жизни» могут привести к появлению организмов, способных обходить иммунную защиту и угрожать экосистемам. Об этом пишет The Economist, призывая ввести ограничения до появления такой технологии.

Речь идёт о гипотетических организмах, построенных из зеркальных версий привычных биологических молекул. Отличие заключается в пространственном строении молекул: белки и генетический материал таких клеток имели бы противоположную ориентацию.

Главную опасность исследователи связывают с самовоспроизводящимися зеркальными бактериями. Многие механизмы иммунной защиты людей, животных и растений могут хуже распознавать и уничтожать их. Такие бактерии также могут оказаться устойчивыми к естественным врагам, которые сдерживают распространение обычных микроорганизмов.

The Economist предлагает действовать заранее: ограничить международное финансирование исследований, ведущих к созданию подобных организмов, и помощь искусственного интеллекта в таких работах.

При этом исследования отдельных зеркальных молекул имеют научные и потенциальные медицинские применения. Специалисты Института Крейга Вентера поддерживают продолжение таких работ, если они непосредственно не ведут к созданию зеркальных бактерий.

Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении учёных об угрозе зеркальной эпидемии. В августе 2025 года Foreign Affairs писал о риске распространения гипотетических синтетических организмов в окружающей среде и необходимости международных ограничений.