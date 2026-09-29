«Ноевых ковчегов находили несколько»: Популяризатор науки разнёс новость об открытии в Турции

Популяризатор науки Александр Соколов усомнился в сообщениях об обнаружении Ноева ковчега в Турции. Он отметил, что вместо полноценного научного исследования общественности представили лишь заявление для прессы. По словам специалиста, подобные находки уже объявляли несколько раз.

«А где исследование? Есть заявление для прессы, хотелось бы само исследование почитать, но с этим как-то не очень. Ноевых ковчегов находили несколько», — отметил главный редактор портала «Антропогенез.ру» в эфире радио «Комсомольская правда».

Он напомнил, что формацию Дюрупынар недалеко от горы Арарат изучали задолго до нынешнего сезона. И большинство специалистов считают объект естественным геологическим образованием. Кроме того, эксперт сомневается в возможности деревянного корабля сохраниться на поверхности в течение тысячелетий.

Ранее археологи нашли фрагменты древней керамики у места поисков Ноева ковчега. Предполагаемый возраст находок ещё предстоит подтвердить лабораторно.