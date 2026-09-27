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Опубликовано 27 сентября, 13:42

«Мы удивим человечество» Учёные похвастались находкой в районе поисков Ноева ковчега

Археологи нашли фрагменты древней керамики у места поисков Ноева ковчега

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Фрагменты древней керамики обнаружили во время исследований формации Дурупынар у горы Арарат в Турции, которую некоторые исследователи связывают с библейским Ноевым ковчегом. Предполагаемый возраст находок ещё предстоит подтвердить лабораторно.

Сезон полевых работ продолжался около 90 дней. В нём участвовали порядка 20 специалистов из пяти стран, а примерно тысячу образцов грунта, взятых в 150 точках, отправили на исследования в Анкару.

«Хотя к настоящему времени мы ещё не получили 100-процентного результата, но имеем данные, которые удивят человечество», — заявил руководитель проекта, профессор Сивасского университета Дженкер Атила.

Особое внимание учёные намерены уделить органическим веществам и возможным следам древесины. Исследователи рассчитывают использовать лабораторное датирование образцов, чтобы точнее установить возраст материалов и понять происхождение необычной формации.

Дурупынар расположен примерно в 28 километрах от Арарата и внешне напоминает корпус большого судна. Его длина составляет около 160 метров, что сторонники гипотезы о ковчеге сопоставляют с библейским описанием судна длиной 300 локтей. Однако научного подтверждения того, что формация действительно является остатками Ноева ковчега, пока нет.

Группа учёных изучит предполагаемые обломки Ноева ковчега у горы Арарат
Группа учёных изучит предполагаемые обломки Ноева ковчега у горы Арарат

Ранее Life.ru рассказывал, что под формацией Дурупынар обнаружили аномальные пустоты, угловые структуры и повышенное содержание углерода. Тогда Атила отмечал, что избыток органики может быть связан в том числе с остатками древесины, но окончательные выводы делать рано. До этого Life.ru писал о найденной в районе Арарата керамике эпохи халколита — примерно 5500–3000 годов до нашей эры. А в августе исследователи сообщили о системе подземных полостей на нескольких уровнях, происхождение которых также продолжают изучать.

Больше новостей о древних находках, раскопках и загадках прошлого — в разделе «Археология» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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