«Мы удивим человечество» Учёные похвастались находкой в районе поисков Ноева ковчега

Фрагменты древней керамики обнаружили во время исследований формации Дурупынар у горы Арарат в Турции, которую некоторые исследователи связывают с библейским Ноевым ковчегом. Предполагаемый возраст находок ещё предстоит подтвердить лабораторно.

Сезон полевых работ продолжался около 90 дней. В нём участвовали порядка 20 специалистов из пяти стран, а примерно тысячу образцов грунта, взятых в 150 точках, отправили на исследования в Анкару.

«Хотя к настоящему времени мы ещё не получили 100-процентного результата, но имеем данные, которые удивят человечество», — заявил руководитель проекта, профессор Сивасского университета Дженкер Атила.

Особое внимание учёные намерены уделить органическим веществам и возможным следам древесины. Исследователи рассчитывают использовать лабораторное датирование образцов, чтобы точнее установить возраст материалов и понять происхождение необычной формации.

Дурупынар расположен примерно в 28 километрах от Арарата и внешне напоминает корпус большого судна. Его длина составляет около 160 метров, что сторонники гипотезы о ковчеге сопоставляют с библейским описанием судна длиной 300 локтей. Однако научного подтверждения того, что формация действительно является остатками Ноева ковчега, пока нет.