«Мы удивим человечество» Учёные похвастались находкой в районе поисков Ноева ковчега
Археологи нашли фрагменты древней керамики у места поисков Ноева ковчега
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Фрагменты древней керамики обнаружили во время исследований формации Дурупынар у горы Арарат в Турции, которую некоторые исследователи связывают с библейским Ноевым ковчегом. Предполагаемый возраст находок ещё предстоит подтвердить лабораторно.
Сезон полевых работ продолжался около 90 дней. В нём участвовали порядка 20 специалистов из пяти стран, а примерно тысячу образцов грунта, взятых в 150 точках, отправили на исследования в Анкару.
«Хотя к настоящему времени мы ещё не получили 100-процентного результата, но имеем данные, которые удивят человечество», — заявил руководитель проекта, профессор Сивасского университета Дженкер Атила.
Особое внимание учёные намерены уделить органическим веществам и возможным следам древесины. Исследователи рассчитывают использовать лабораторное датирование образцов, чтобы точнее установить возраст материалов и понять происхождение необычной формации.
Дурупынар расположен примерно в 28 километрах от Арарата и внешне напоминает корпус большого судна. Его длина составляет около 160 метров, что сторонники гипотезы о ковчеге сопоставляют с библейским описанием судна длиной 300 локтей. Однако научного подтверждения того, что формация действительно является остатками Ноева ковчега, пока нет.
Ранее Life.ru рассказывал, что под формацией Дурупынар обнаружили аномальные пустоты, угловые структуры и повышенное содержание углерода. Тогда Атила отмечал, что избыток органики может быть связан в том числе с остатками древесины, но окончательные выводы делать рано. До этого Life.ru писал о найденной в районе Арарата керамике эпохи халколита — примерно 5500–3000 годов до нашей эры. А в августе исследователи сообщили о системе подземных полостей на нескольких уровнях, происхождение которых также продолжают изучать.
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