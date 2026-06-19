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19 июня, 11:29

Группа учёных изучит предполагаемые обломки Ноева ковчега у горы Арарат

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Группа исследователей из организации Noah's Ark Scans добилась от властей Турции официального разрешения на проведение неразрушающих исследований формации Дюрупинар — геологического образования у горы Арарат, которое многие считают окаменевшими останками библейского ковчега. Об этом сообщает Daily Mail.

Лодкообразный холм длиной около 160 метров находится в восточной части Турции. Его очертания обнажились после землетрясения в 1948 году. Сторонники библейской версии указывают на совпадение с размерами из Книги Бытия, где длина ковчега указана в 300 локтей — примерно столько же метров.

В предстоящей экспедиции учёные планируют использовать георадар, тепловизоры, неразрушающее бурение и подземный дрон для картографирования аномалий. Предыдущие сканирования выявили на глубине около шести метров угловатые структуры и пустоты, которые могут быть отсеками судна, а анализ почвы показал повышенное содержание органики и калия — следы разложившейся древесины.

Представитель команды Лорен Витцке заявила, что это не просто научная работа, а попытка доказать реальность теории, над которой смеялась значительная часть научного сообщества. Работы по изучению палуб начнутся позже в этом году.

Археологи нашли гниль, предположительно, от Ноева ковчега
Археологи нашли гниль, предположительно, от Ноева ковчега

Ранее на старинной карте Урбано Монте, датированной 1587 годом, нашли отметку указывающую на вероятное расположение Ноева ковчега в районе горы Арарат. Учёные уже провели анализ почвы в том месте, обнаружив гниль и конструкции, похожие на палубы. Протоиерей считает, что библейское событие — реальность, а не миф, и нынешние находки могут быть останками судна. По его словам, подобные поиски велись и раньше, и иногда находки обнаруживались сами собой, давая повод для версий о ковчеге, но уверенности в этом пока нет.

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Анастасия Никонорова
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