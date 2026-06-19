Группа учёных изучит предполагаемые обломки Ноева ковчега у горы Арарат

Группа исследователей из организации Noah's Ark Scans добилась от властей Турции официального разрешения на проведение неразрушающих исследований формации Дюрупинар — геологического образования у горы Арарат, которое многие считают окаменевшими останками библейского ковчега. Об этом сообщает Daily Mail.

Лодкообразный холм длиной около 160 метров находится в восточной части Турции. Его очертания обнажились после землетрясения в 1948 году. Сторонники библейской версии указывают на совпадение с размерами из Книги Бытия, где длина ковчега указана в 300 локтей — примерно столько же метров.

В предстоящей экспедиции учёные планируют использовать георадар, тепловизоры, неразрушающее бурение и подземный дрон для картографирования аномалий. Предыдущие сканирования выявили на глубине около шести метров угловатые структуры и пустоты, которые могут быть отсеками судна, а анализ почвы показал повышенное содержание органики и калия — следы разложившейся древесины.

Представитель команды Лорен Витцке заявила, что это не просто научная работа, а попытка доказать реальность теории, над которой смеялась значительная часть научного сообщества. Работы по изучению палуб начнутся позже в этом году.

Ранее на старинной карте Урбано Монте, датированной 1587 годом, нашли отметку указывающую на вероятное расположение Ноева ковчега в районе горы Арарат. Учёные уже провели анализ почвы в том месте, обнаружив гниль и конструкции, похожие на палубы. Протоиерей считает, что библейское событие — реальность, а не миф, и нынешние находки могут быть останками судна. По его словам, подобные поиски велись и раньше, и иногда находки обнаруживались сами собой, давая повод для версий о ковчеге, но уверенности в этом пока нет.