У «Ноева ковчега» на Арарате нашли аномальные пустоты и избыток углерода

Исследователи формации Дурупынар у горы Арарат в Турции обнаружили под землёй пустоты и структуры, пересекающиеся под прямыми углами. Дополнительный интерес вызвал анализ грунта: внутри объекта содержание углерода оказалось примерно на 40% выше, чем снаружи. Об этом пишет газета Milliyet.

По словам руководителя проекта, профессора Сивасского университета Дженкера Атилы, повышенная концентрация углерода может указывать на органическое вещество или остатки древесины. Однако подтвердить происхождение материала исследователям ещё предстоит.

Команда уже построила трёхмерную модель местности, нанесла GPS-точки и провела радиолокационное сканирование. Теперь специалисты планируют собрать около тысячи образцов почвы и сопоставить результаты различных методов исследования.

Особое внимание привлекли обнаруженные под землёй полости. Некоторые из них имеют относительно ровные границы и пересекаются под углами, из-за чего исследователи проверяют версию о возможных остатках искусственной конструкции. Окончательные результаты радиолокационного анализа ожидаются примерно через два месяца.

Формация Дурупынар находится в турецкой провинции Агры неподалёку от Арарата и внешне напоминает корпус корабля. Её длину разные источники оценивают примерно в 157–164 метра. Сторонники версии о Ноевом ковчеге сопоставляют эти размеры с библейскими 300 локтями, однако научного подтверждения того, что объект является остатками древнего судна, пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал о получении исследователями официального разрешения на изучение формации Дурупынар. Работы решено проводить преимущественно неразрушающими методами, чтобы не повредить геологический объект. В проекте участвуют специалисты разных направлений, которые используют георадар, трёхмерное картирование и анализ образцов грунта.