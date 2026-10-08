Ëж, сипуха, шмель и тупик сменят Черчилля и Остин на британских банкнотах
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Атлантический тупик, обыкновенная сипуха, земляной шмель и европейский ёж станут главными изображениями на новой серии британских банкнот. Исторических деятелей на купюрах заменят представители дикой природы, сообщил Банк Англии.
Финальный список сформировали по итогам масштабного общественного голосования. В нём участвовали 478 531 человек — рекордное число для консультаций Банка Англии по оформлению денег. Из 18 животных британцы сделали более 2,5 млн выборов.
Абсолютным фаворитом оказался земляной шмель, получивший 360 399 голосов. За сипуху высказались 270 596 участников, за ежа — 259 665. Среди млекопитающих второе место заняла рыжая лисица с 244 651 голосом.
Однако четвёртое место на будущих деньгах досталось не ей. Банк Англии остановился на атлантическом тупике, хотя птица получила 183 137 голосов. В регуляторе объяснили выбор тем, что тупик стал самым популярным морским животным в списке: его присутствие позволит представить британское побережье и сделать четыре номинала визуально разнообразнее.
Пока неизвестно, кто из животных появится на купюрах в £5, £10, £20 и £50. Распределение по номиналам объявят позднее. На всех банкнотах при этом сохранится портрет монарха, а в оформление могут добавить растения, пейзажи и других участников голосования.
Новая серия появится не сразу. Разработка защитных элементов, материалов, гравюр и последующие испытания займут несколько лет. Банк Англии рассчитывает выпустить первый номинал обновлённой серии в течение ближайших нескольких лет.
Сейчас на оборотных сторонах британских банкнот изображены Уинстон Черчилль, Джейн Остин, художник Уильям Тёрнер и математик Алан Тьюринг. Исторические личности начали помещать на британские деньги в 1970 году.
Решение отказаться от знаменитых британцев в пользу животного мира вызвало в стране громкую дискуссию. В июне Life.ru рассказывал о спорах вокруг нового оформления британских банкнот. Лидер Консервативной партии Кеми Бейднок назвала отказ от исторических фигур «стиранием истории». Сам Банк Англии объяснял смену концепции иначе: природа победила в общественной консультации 2025 года, где её поддержали 60% участников, а узнаваемые изображения животных, по оценке регулятора, позволяют эффективнее интегрировать элементы защиты от подделок.
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