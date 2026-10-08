Ëж, сипуха, шмель и тупик сменят Черчилля и Остин на британских банкнотах

Атлантический тупик, обыкновенная сипуха, земляной шмель и европейский ёж станут главными изображениями на новой серии британских банкнот. Исторических деятелей на купюрах заменят представители дикой природы, сообщил Банк Англии.

Финальный список сформировали по итогам масштабного общественного голосования. В нём участвовали 478 531 человек — рекордное число для консультаций Банка Англии по оформлению денег. Из 18 животных британцы сделали более 2,5 млн выборов.

Фото © Официальный сайт Банка Англии

Абсолютным фаворитом оказался земляной шмель, получивший 360 399 голосов. За сипуху высказались 270 596 участников, за ежа — 259 665. Среди млекопитающих второе место заняла рыжая лисица с 244 651 голосом.

Однако четвёртое место на будущих деньгах досталось не ей. Банк Англии остановился на атлантическом тупике, хотя птица получила 183 137 голосов. В регуляторе объяснили выбор тем, что тупик стал самым популярным морским животным в списке: его присутствие позволит представить британское побережье и сделать четыре номинала визуально разнообразнее.

Пока неизвестно, кто из животных появится на купюрах в £5, £10, £20 и £50. Распределение по номиналам объявят позднее. На всех банкнотах при этом сохранится портрет монарха, а в оформление могут добавить растения, пейзажи и других участников голосования.

Новая серия появится не сразу. Разработка защитных элементов, материалов, гравюр и последующие испытания займут несколько лет. Банк Англии рассчитывает выпустить первый номинал обновлённой серии в течение ближайших нескольких лет.

Сейчас на оборотных сторонах британских банкнот изображены Уинстон Черчилль, Джейн Остин, художник Уильям Тёрнер и математик Алан Тьюринг. Исторические личности начали помещать на британские деньги в 1970 году.

Решение отказаться от знаменитых британцев в пользу животного мира вызвало в стране громкую дискуссию. В июне Life.ru рассказывал о спорах вокруг нового оформления британских банкнот. Лидер Консервативной партии Кеми Бейднок назвала отказ от исторических фигур «стиранием истории». Сам Банк Англии объяснял смену концепции иначе: природа победила в общественной консультации 2025 года, где её поддержали 60% участников, а узнаваемые изображения животных, по оценке регулятора, позволяют эффективнее интегрировать элементы защиты от подделок.