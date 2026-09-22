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Опубликовано 22 сентября, 10:31

«Ждут не лучшие времена»: Украине дали время до зимы, чтобы договориться о мире

Депутат Колесник призвал Украину выйти на мирное урегулирование до зимы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Киеву стоит попытаться наметить мирные договорённости до наступления зимы, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Газетой.ru» парламентарий связал свой призыв с усилением ракетных ударов по украинским объектам.

«Я думаю, что не только баллистические, но и гиперзвуковые ракеты будут использоваться, хотя они и баллистику не перехватывают. Поэтому не лучшие времена ждут Украину», — заявил депутат.

По его словам, украинской стороне следует самой выступить с предложениями об урегулировании. При этом мирное решение конфликта неизбежно потребует компромиссов.

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