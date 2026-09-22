«Ждут не лучшие времена»: Украине дали время до зимы, чтобы договориться о мире

Киеву стоит попытаться наметить мирные договорённости до наступления зимы, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Газетой.ru» парламентарий связал свой призыв с усилением ракетных ударов по украинским объектам.

«Я думаю, что не только баллистические, но и гиперзвуковые ракеты будут использоваться, хотя они и баллистику не перехватывают. Поэтому не лучшие времена ждут Украину», — заявил депутат.

По его словам, украинской стороне следует самой выступить с предложениями об урегулировании. При этом мирное решение конфликта неизбежно потребует компромиссов.

Ранее исследование готовности украинских общин к отопительному сезону показало, что почти треть опрошенных не сможет обеспечить базовые услуги даже в течение суток при блэкауте. Только 4% участников способны поддерживать автономную работу по всем девяти категориям услуг более 72 часов.