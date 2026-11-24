58-летняя жительница американского штата Нью-Гэмпшир Молли Фалко установила медицинский рекорд, прожив целый год с пересаженной почкой генетически модифицированной свиньи. За это время у женщины не возникло серьёзных осложнений, связанных с работой чужеродного органа. Об этом сообщает The New York Times.

Фалко стала пациенткой Массачусетской больницы общего профиля 22 ноября 2025 года. Женщина с детства страдала врождённым заболеванием, которое постепенно разрушало почки. Перед операцией ей пришлось 11 месяцев проходить диализ — процедуру искусственного очищения крови.

После трансплантации возникли некоторые осложнения, однако с февраля американке больше не требовалась госпитализация. Пересаженная почка продолжает выполнять основные функции: выводит токсины, вырабатывает мочу и поддерживает баланс жидкости и минералов в организме.

«Я каждый день поражаюсь тому, что она всё ещё работает», — призналась Фалко журналистам. По её словам, сейчас жизнь стала почти нормальной: она снова готовит для семьи, встречается с друзьями и даже начала водить автомобиль.

Врачи пока не собираются удалять пересаженный орган. Руководитель исследовательского направления по трансплантации почек медицинского центра Леонардо Риелла надеется, что свиная почка прослужит пациентке ещё как минимум год.

При этом специалисты подчёркивают, что подобные операции пока остаются экспериментальными. Пересадка органов генетически модифицированных животных рассматривается как потенциальный способ решения проблемы нехватки донорских органов и сокращения числа пациентов, вынужденных годами проходить диализ