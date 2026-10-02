Женщина впервые возглавила мужской клуб в топ-футзале: кто такая Анастасия Николаева

30-летняя Анастасия Николаева возглавила нижегородское «Торпедо» и стала первой женщиной — главным тренером мужской команды в топ-лигах мирового футзала. Об историческом назначении сообщила пресс-служба Суперлиги.

Николаева давно работает в системе нижегородского клуба. Она прошла ассистентские позиции в детской академии, юниорских мужских командах и женской «Норманочке», а в прошлом сезоне самостоятельно возглавляла петербургскую «Аврору», с которой завоевала бронзу Кубка России.

После того как «Аврора» не заявилась на сезон-2026/27, специалист вернулась в «Торпедо». Сначала она вошла в штаб основной мужской команды и занималась аналитикой, а теперь получила пост главного тренера.

Президент клуба Николай Ходов подчеркнул, что при выборе специалиста руководство ориентировалось прежде всего на профессиональные качества. «Не пол определяет возможности специалиста, а его профессионализм и отношение к делу. В этом контексте у Анастасии не будет ни преимуществ, ни скидок, ни снисхождения. Только работа и только результат», — заявил он.

Исторический дебют победным не получился. В первом матче при Николаевой «Торпедо» уступило московскому КПРФ со счётом 2:5. Нижегородцы при этом продолжают идти в верхней части таблицы Суперлиги.

Ранее Life.ru писал о другом историческом назначении женщины в мужском спорте. В апреле 2026 года Мари-Луизе Эта стала первой женщиной, возглавившей мужскую команду в одном из пяти ведущих футбольных чемпионатов Европы.