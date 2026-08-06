Сборная России по футзалу разгромила Таиланд и выиграла турнир в Бангкоке

Сборная России по футзалу одержала уверенную победу в международном товарищеском турнире, проходившем в столице Таиланда. В заключительном матче россияне разгромили хозяев площадки со счётом 7:1, что позволило им подняться на первую строчку итоговой таблицы, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

В составе победителей отличились Михаил Москалёв (два гола), Андрей Понкратов (дважды), Артем Антошкин (с пенальти), Григорий Валеев и Александр Пирогов. У сборной Таиланда единственный мяч на счету Панута Киттипанувонга.

Наша команда набрала 8 очков и обошла Вьетнам по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Третьими финишировали хозяева турнира — тайцы (7 очков). Ранее россияне сыграли вничью с Вьетнамом (2:2) и Афганистаном (3:3).

Ранее РФС заявил, что сборной России по футзалу присуждена техническая победа над Новой Зеландией (3:0) после отказа новозеландской федерации играть 3 августа на Continental Futsal Championship. Россияне начали турнир с ничьей 2:2 с Вьетнамом, 5 августа сыграют с Афганистаном, затем с Таиландом. С 2022 года российские команды отстранены от официальных международных стартов.