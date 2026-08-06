FIVB не станет наказывать сборную России по волейболу за пропуск ЧМ в Польше

Международная федерация волейбола (FIVB) не применит дисциплинарные меры к мужской сборной России за отказ от участия в чемпионате мира в Польше. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Во вторник Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о пропуске турнира, который пройдёт в сентябре. Причиной назвали отсутствие гарантий безопасности. Президент ВФВ Станислав Шевченко пояснил позицию так: «На данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики».

В FIVB подчеркнули добровольный характер этого шага. Там отметили, что ранее некоторые другие национальные федерации аналогично отказались от поездки на юношеское первенство до 17 лет в Катар в этом году.

В связи с исключительностью обеих ситуаций руководящий орган мирового волейбола решил не вводить никаких санкций. Ранее, в начале июля, с российских спортсменов уже сняли все действовавшие ограничения.