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6 августа, 11:46

FIVB не станет наказывать сборную России по волейболу за пропуск ЧМ в Польше

Обложка © РИА Новости / Владимир Песня

Обложка © РИА Новости / Владимир Песня

Международная федерация волейбола (FIVB) не применит дисциплинарные меры к мужской сборной России за отказ от участия в чемпионате мира в Польше. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Во вторник Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о пропуске турнира, который пройдёт в сентябре. Причиной назвали отсутствие гарантий безопасности. Президент ВФВ Станислав Шевченко пояснил позицию так: «На данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики».

В FIVB подчеркнули добровольный характер этого шага. Там отметили, что ранее некоторые другие национальные федерации аналогично отказались от поездки на юношеское первенство до 17 лет в Катар в этом году.

В связи с исключительностью обеих ситуаций руководящий орган мирового волейбола решил не вводить никаких санкций. Ранее, в начале июля, с российских спортсменов уже сняли все действовавшие ограничения.

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Никита Никонов
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