FIVB не станет наказывать сборную России по волейболу за пропуск ЧМ в Польше
Обложка © РИА Новости / Владимир Песня
Международная федерация волейбола (FIVB) не применит дисциплинарные меры к мужской сборной России за отказ от участия в чемпионате мира в Польше. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Во вторник Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о пропуске турнира, который пройдёт в сентябре. Причиной назвали отсутствие гарантий безопасности. Президент ВФВ Станислав Шевченко пояснил позицию так: «На данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики».
В FIVB подчеркнули добровольный характер этого шага. Там отметили, что ранее некоторые другие национальные федерации аналогично отказались от поездки на юношеское первенство до 17 лет в Катар в этом году.
В связи с исключительностью обеих ситуаций руководящий орган мирового волейбола решил не вводить никаких санкций. Ранее, в начале июля, с российских спортсменов уже сняли все действовавшие ограничения.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.