«Много политики, мало спорта»: Российские волейболисты бойкотируют польский чемпионат мира

Мужская сборная России по волейболу не поедет на чемпионат мира 2027 года в Польшу. Решение принято из соображений безопасности, сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

Президент ВФВ Станислав Шевченко пояснил, что на турнире будет критически мало спорта и очень много политики. Он выразил уверенность, что в сложившихся условиях участие команды нецелесообразно.

В то же время федерация совместно с FIVB продолжает обсуждать возможный допуск женской сборной к первому в истории Северной Америки мировому первенству. Турнир в 2027 году примут США и Канада. Шевченко заявил, что организация ждёт справедливого решения, которое пойдёт на пользу всему волейбольному сообществу. В FIVB подтвердили, что консультации с федерациями Канады и США ведутся, и пообещали предоставить дополнительную информацию позже.

Международная федерация волейбола обнародовала план возвращения российских сборных на мировую арену. Первым шагом станет участие мужской и женской команд в Лиге наций 2027 года. Для интеграции россиян, а также победителей отборочных турниров — женской сборной Словении и мужской команды Финляндии — формат соревнований временно расширят с 18 до 19 участников как у мужчин, так и у женщин. Исключение позволит всем трём сборным выступить в следующем розыгрыше турнира.