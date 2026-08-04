Мужская и женская сборные России по волейболу сыграют в Лиге наций 2027 года

Международная федерация волейбола (FIVB) представила план по возвращению российских спортсменов на мировую арену. Первым шагом станет участие мужской и женской сборных России в Лиге наций 2027 года. Для интеграции российских команд, а также победителей отборочных турниров (женской сборной Словении и мужской команды Финляндии), формат Лиги наций будет временно расширен до 19 участников.

«Количественный состав Лиги наций в 2027 году в порядке исключения будет расширен с 18 до 19 команд как у мужчин, так и у женщин. Это позволит россиянам, женской сборной Словении и мужской команде Финляндии принять участие в следующем розыгрыше турнира. Последние получили право участвовать в Лиге наций благодаря выигранным отборочным соревнованиям», — сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Ранее Международная федерация волейбола официально подтвердила снятие всех ограничений на участие российских спортсменов в турнирах под эгидой организации. В документе отмечается, что использование российского флага и гимна будет определяться по усмотрению FIVB и Европейской конфедерации волейбола (CEV). Окончательное решение в отношении нацсимволов примут позднее.