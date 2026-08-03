Россия получила 3:0 за отказ Новой Зеландии от игры в футзал

Сборной России по футзалу присудили техническую победу над Новой Зеландией на турнире в Таиланде. Данное заявление сделала пресс-служба Российского футбольного союза.

Причиной стал отказ новозеландской федерации проводить встречу, которая была запланирована на 3 августа в рамках Continental Futsal Championship. В итоге команде Бесо Зоидзе засчитали результат 3:0.

Стартовали россияне на турнире с ничьей против Вьетнама, завершив ту игру со счётом 2:2. Следующим соперником 5 августа станет сборная Афганистана, после чего предстоит матч с хозяевами соревнований из Таиланда. Напомним, С 2022 года российские клубы и национальные команды отстранены от официальных международных стартов.

Тем временем Эстония выступила с инициативой лишить финансирования Евросоюза Международный олимпийский комитет и другие спортивные федерации, снимающие санкции с россиян и белорусов. Соответствующее заявление планируется передать еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу. Поводом для жёстких мер послужило недавнее решение МОК о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России и отмена дискриминационных ограничений для отечественных атлетов.