Женский батальон ВСУ «Гарпии» потерял половину состава на Запорожье

Первый женский батальон операторов беспилотников ВСУ «Гарпии» потерял около половины личного состава на Запорожском направлении. По данным российских силовых структур, российские военные уничтожили примерно 17 расчётов подразделения.

«ВСУ перекинули в Запорожскую область батальон, состоящий из женщин-дроноводов. Батальон «Гарпии» несёт существенные потери, около 17 расчётов уже уничтожено, это примерно половина их личного состава», — приводит слова источника «РИА Новости».

Украинская армия сформировала батальон «Гарпии» в марте 2025 года. Он стал первым подразделением ВСУ операторов беспилотников, которое полностью состоит из женщин.

Ранее российские военнослужащие ликвидировали трёх женщин — украинских операторов беспилотников на разных участках фронта. Среди погибших была командир взвода. Все они служили в ВСУ и прибыли из Львовской и Полтавской областей Украины.