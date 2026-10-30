Женский батальон ВСУ «Гарпии» потерял половину состава на Запорожье
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Первый женский батальон операторов беспилотников ВСУ «Гарпии» потерял около половины личного состава на Запорожском направлении. По данным российских силовых структур, российские военные уничтожили примерно 17 расчётов подразделения.
«ВСУ перекинули в Запорожскую область батальон, состоящий из женщин-дроноводов. Батальон «Гарпии» несёт существенные потери, около 17 расчётов уже уничтожено, это примерно половина их личного состава», — приводит слова источника «РИА Новости».
Украинская армия сформировала батальон «Гарпии» в марте 2025 года. Он стал первым подразделением ВСУ операторов беспилотников, которое полностью состоит из женщин.
Ранее российские военнослужащие ликвидировали трёх женщин — украинских операторов беспилотников на разных участках фронта. Среди погибших была командир взвода. Все они служили в ВСУ и прибыли из Львовской и Полтавской областей Украины.
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