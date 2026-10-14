Российские военнослужащие ликвидировали трёх женщин-операторов беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), включая командира взвода, на разных участках фронта. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах. Среди погибших оказались военнослужащие из Львовской и Полтавской областей Украины.

«За последние сутки стало известно о ликвидации трёх военнослужащих-женщин», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на лиманском направлении погибла 24-летняя Ярина Ништук из Львовской области. Она командовала взводом ударных беспилотников 432-го полка ВСУ. Ништук родилась в 2002 году и имела офицерское звание.

Там же погибла Валерия Степанова, которая проходила службу в этом подразделении. До перевода в полк беспилотных систем она состояла в 118-й бригаде территориальной обороны. Как утверждает источник, военнослужащая покинула прежнее подразделение из-за домогательств со стороны командования.

О гибели Степановой также сообщили украинские источники. По информации одного из местных проектов, оператор FPV-дронов с позывным Демон погибла во время выполнения боевого задания в результате атаки беспилотника.

Третьей погибшей стала Виктория Степанова из Полтавской области. По информации российских силовых структур, она управляла беспилотниками в Запорожской области. Контракт с украинской армией женщина заключила 1 июня 2026 года. Других обстоятельств её гибели собеседник агентства не привёл.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила обязать украинских юношей и девушек проходить военную службу сразу после окончания школы. По мнению парламентария, молодые люди должны проводить в армии от одного до двух лет независимо от пола. Она также выступила за расширение мобилизации женщин и создание специальных реестров военнообязанных, которые позволят учитывать гражданок различных профессий. Безуглая считает, что обязательная подготовка должна включать полноценную службу, а не ограничиваться постановкой на воинский учёт. До этого депутат предлагала привлекать женщин хотя бы к выполнению задач в тыловых подразделениях. По её оценке, распространение мобилизации на женское население Украины со временем станет необходимостью.